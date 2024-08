Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μπορεί να κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ωστόσο στον τελικό δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό, κάτι το οποίο φαίνεται πως δεν του έκοψε την όρεξη για χιούμορ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι για μία ακόμη φορά η κορυφαία ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς κατάφεραν να πάρουν το χρυσό μετάλλιο επικρατώντας της οικοδέσποινας Γαλλίας με 98-87.

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μπορεί να έχει μία γεμάτη σεζόν στο NBA, ωστόσο κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακού τουρνουά είχε μικρή συμμετοχή. Χαρακτηριστικό είναι πως έπαιξε μόλις σε 3 αγώνες μετρώντας κατά μέσο όρο από 2,7 πόντους σε 8,8 λεπτά εντός παρκέ, ενώ παρέμεινε εκτός και στον μεγάλο τελικό.

Ο ίδιος ωστόσο φαίνεται πως μετά την κατάκτηση του χρυσού είχε όρεξη για τρολάρισμα... στον εαυτό του. Ο 24χρονος γκαρντ των Ιντιάνα Πέισερς ανέβασε μία φωτογραφία του με το μετάλλιο και ανέφερε ειρωνικά στη λεζάντα: «Όταν δεν κάνεις τίποτα στην ομαδική εργασία και πάλι παίρνεις Α»

When you ain’t do nun on the group project and still get an A🏅 pic.twitter.com/xpshYZhMyA