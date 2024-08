Οι αγώνες των ομίλων του μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες τράβηξαν τα βλέμματα πολλών χιλιάδων θεατών και πλέον οι Γάλλοι κυνηγούν νούμερα... ρεκόρ.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μία γιορτή του παγκόσμιου αθλητισμού. Πόσο μάλλον όταν αφορά περιπτώσεις όπως αυτή του μπάσκετ όπου τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, τα μεγαλύτερα ονόματα του σπορ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Γαλλία και εκπροσωπούν τις χώρες τους.

Ενδεικτικό του πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις είναι ότι μόνο στη φάση των ομίλων που πραγματοποιήθηκε στη Λιλ, το συνολικό νούμερο των ατόμων που παρακολούθησαν από κοντά τα ματς ξεπερνάει το μισό εκατομμύριο. Συγκεκριμένα 876.686 θεατές βρέθηκαν στο γήπεδο και παρακολούθησαν από κοντά τους 36 αυτούς πρώτους αγώνες.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εμφανές πλέον το ενδεχόμενο το ρεκόρ του 1996, όταν στην Ατλάντα είχαν καταγραφεί συνολικά 1.068.032 θεατές, να σπάσει με τους αγώνες πλέον να μεταφέρονται στο Παρίσι.

Από τους 876.686 θεατές, οι 466.053 βρέθηκαν στους αγώνες που αφορούσαν το τουρνουά ανδρών ενώ συνολικά 410.633 πήγαν σε εκείνους που αφορούσε των γυναικών, με τον μέσο όρο να φτάνει τους 22.813 ανά ματς, καλύπτοντας δηλαδή το 83,4% της συνολικής χωρητικότητας του γηπέδου.

Μάλιστα, ο αγώνας ανάμεσα στην Αυστραλία και τη Γαλλία συγκέντρωσε 27.193 θεατές, αριθμός ρεκόρ για αγώνα μπάσκετ γυναικών στην Ευρώπη.

