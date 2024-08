Η Ελλάδα θα κοντραριστεί με τη Γερμανία την Τρίτη 6 Αυγούστου στις 12:00 στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων 2024.

Η Εθνική μας θα συνεχίσει το υπέροχο ταξίδι της στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το αξίζει απόλυτα. Η Σερβία επικράτησε του Νοτιου Σουδάν με 96-85 και έτσι η Ελλάδα προκρίθηκε στα προημιτελικά ως μία από τις δύο καλύτερες τρίτες μαζί με τη Βραζιλία.

Η ομάδα του Σπανούλη θα κοντραριστεί με τη Γερμανία στα προημιτελικά της Τρίτης (6/8) και πλέον έγινε γνωστή και η ώρα του ματς, αλλά και το πρόγραμμα των άλλων προημιτελικών. Η Ελλάδα θα παίξει με την παρέα του Σρέντερ στις 12:00!

Ο νικητής του Γερμανία-Ελλάδα θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Καναδάς στα ημιτελικά. Και το ζευγάρι Σερβία-Αυστραλία κοντράρεται με το Βραζιλία-ΗΠΑ.

Γερμανία - Ελλάδα 12:00

Σερβία - Αυστραλία 15:30

Καναδάς - Γαλλία 19:00

ΗΠΑ - Βραζιλία 6/8, 22:30

Γερμανία/Ελλάδα - Γαλλία/Καναδάς

Σερβία/Αυστραλία - Βραζιλία/ΗΠΑ

