O Άντονι Έντουαρντς προειδοποίησε τους επόμενους αντιπάλους του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι ΗΠΑ έστησαν πάρτι απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο και έκαναν το 3/3 στον όμιλο πριν μπουν στη μάχη των προημιτελικών. Ο Έντουαρντς τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, ενώ έβγαλε και τη φάση του ματς με απίθανο... ανεμόμυλο.

Μετά το τέλος του ματς έκανε δηλώσεις και έδειξε πως θέλει να κάνει κάποιον πόστερ στα επόμενα ματς. «Είπα στον Ντουράντ, μετά το timeout ότι θα κάνω ανεμόμυλο. Θέλω να καρφώσω πάνω σε κάποιον, ελπίζω να... πιάσω κάποιον στα επόμενα τρία ματς», ήταν τα λόγια του σταρ των Τίμπεργουλβς και της Team USA.

"I already told KD, after the timeout, if I get a break, I'm gonna windmill it!"#Paris2024 x #Basketball