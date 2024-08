Ο Άντονι Έντουαρντς έκανε έναν τρελό ανεμόμυλο κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο.

Οι ΗΠΑ έστησαν πάρτι απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο και έκαναν το 3/3 στον όμιλο πριν μπουν στη μάχη των προημιτελικών. Ο Έντουαρντς έδειξε για άλλη μια φορά την ποιότητα του και τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους.

Μάλιστα έβγαλε και τη φάση του ματς. Έφυγε στον αιφνιδιασμό και ολοκλήρωσε τη φάση με απίθανο... ανεμόμυλο. Μοιράζει θέαμα ο σταρ της Team USA και των Τίμπεργουλβς.

Δείτε την πτήση του

We’re used to seeing Anthony Edwards windmills 🤷



Just like in #Paris2024.#Basketball pic.twitter.com/4afGQJeA1u