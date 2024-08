H FIBA δημιούργησε ένα εντυπωσιακό εικαστικό για την απόσυρση του Ρούντι Φερνάντεθ.

Η καριέρα του Ρούντι Φερνάντεθ ολοκληρώθηκε μετά τον αποκλεισμό της Ισπανίας από του τουρνουά μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Ρούντι Φερνάντεθ είδε την Ισπανία να χάνει από τον Καναδά και έτσι να μένει εκτός συνέχειας.

Ο εμβληματικός Ρούντι αφήνει τα παρκέ ύστερα από μια υπέρλαμπρη καριέρα γεμάτη μετάλλια με την Εθνική Ισπανίας και γεμάτη τίτλους με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα σπουδαίο μέλος της χρυσής φουρνιάς των Ισπανών που τα σάρωσε όλα στο πέρασμα της.

Η FIBA δημιούργησε μια φοβερή φωτογραφία για τον Ρούντι και τη φανέλα του στον Σηκουανά!.

Δείτε τι ανέβασε

24 years of representing Spain 🇪🇸



Rudy Fernandez puts an end to his glorious #basketball career at #Paris2024



Muchas gracias, Rudy! 👏 pic.twitter.com/azzxtUmgYP