Η καριέρα του Ρούντι Φερνάντεθ ολοκληρώθηκε μετά τον αποκλεισμό της Ισπανίας από του τουρνουά μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Ρούντι Φερνάντεθ δε... μένει πια εδώ. Αποχώρησε εντελώς ήσυχα. Όχι με τον τρόπο που έχει συνηθίσει. Το καλοκαίρι του 2022 στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία. Τον Μάιο του 2023 ήταν ξανά θριαμβευτής με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη EuroLeague. Τον Ιούνιο του 2024, στο κύκνειο άσμα με τους Μαδριλένους κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ισπανία.

Το καλοκαίρι τον βρήκε στο Παρίσι. Τριανταεννιά ετών. Γεμάτο. Από τα πάντα. Αλλά ποιος λέει όχι σε ένα ακόμα μετάλλιο; Κανείς! Πόσω μάλιστα ο Ρούντι. Ο παίκτης που μάθαμε να λατρεύουμε, να μισούμε. Λογικό. Κάποιος γίνεται μισητός όταν είναι στην πλευρά το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του.

Αποτέλεσε μέλος, ένα από τα τελευταία πια, παρέα με τον Σέρχιο Γιουλ, της ομάδας που... τρομοκράτησε κόσμο και κοσμάκη. Μόνο με την Εθνική Ισπανίας σε ένα σερί... χαμένων καλοκαιριών για χάρη της «φαμίλια» ο Ρούντι κατέκτησε δύο ασημένια και ένα χάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, δύο χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα, τέσσερα χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο σε EuroBasket.

Όσο για τη Ρεάλ και την Μπανταλόνα; Τρεις EuroLeague, ένα EuroCup, ένα FIBA EuroChallenge, ένα Διηπειρωτικό, επτά πρωταθλήματα Ισπανίας, ισάριθμα Κύπελλα, εννιά Super Cup.

Στο τελευταίο ματς της καριέρας του, αυτό απέναντι στον Καναδά, αγωνίστηκε για 15:24, αστόχησε και στα πέντε σουτ που επιχείρησε, ενώ κατέγραψε 2 ριμπάουντ και μία ασίστ.

24 years of representing Spain 🇪🇸



Rudy Fernandez puts an end to his glorious #basketball career at #Paris2024



Muchas gracias, Rudy! 👏 pic.twitter.com/azzxtUmgYP