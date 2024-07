Ο Καβαμούρα τοποθετήθηκε για τη φάση που... έδωσε στους Γάλλους το φιλί της ζωής κόντρα στην Ιαπωνία δηλαδή το τρίποντο και φάουλ του Στραζέλ στα τελευταία δευτερόλεπτα του 4ου δεκαλέπτου.

Η Γαλλία τα χρειάστηκε, αλλά τελικά νίκησε στην παράταση την συγκινητική Ιαπωνία με 94-90 και πήγε στο 2-0 στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Σε μια φάση που σήκωσε αρκετές αντιδράσεις, ο Στραζέλ σκόραρε για τρεις στα 10 δευτερόλεπτα και πήρε και το φάουλ. Έβαλε τη βολή και έτσι έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο εκεί που καθάρισαν οι τρικολόρ.

Ο άνθρωπος που χρεώθηκε με το φάουλ στη φάση και κορυφαίος των Ιαπώνων στο ματς, τοποθετήθηκε για το θέμα αυτό, αναφέροντας: «Νομίζω δεν υπήρχε κανένα φάουλ».

