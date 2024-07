Το σύνθημα ενόψει της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής απέναντι στην Αυστραλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το μήνυμα ενόψει της Παρασκευής για την αναμέτρηση απέναντι στην Αυστραλία (2/8 - 14:30, ΕΡΤ1), με την Εθνική να θέλει μόνο νίκη ώστε να παραμείνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Την Παρασκευή πάμε πάλι» έγραψε στα social media ο Αντετοκούνμπο, δείχνοντας τον δρόμο για την κόντρα με τους Αυστραλούς.

Ο Greek Freak άλλωστε είναι ο ηγέτης εντός και εκτός γηπέδου αυτής της ομάδας, πραγματοποιώντας συγκλονιστικές εμφανίσεις στη Λιλ. Απέναντι στην Ισπανία κατέγραψε 27 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ, χάνοντας μάλιστα την ευκαιρία να ισοφαρίσει λίγο πριν το φινάλε με τρίποντο από την κορυφή.

Friday, we go again 💪🏾🧿 #Paris2024 pic.twitter.com/Axu26rQ52m