Το Νότιο Σουδάν έχει καταφέρει να βγει από μία πελώρια και σκοτεινή τρύπα. Ένας εμφύλιος πόλεμος που ακόμα κατατρώει τις... σάρκες της αφρικανικής χώρας. Ένα παραμύθι... χρηματοδοτούμενο από τον παλιό παίκτη του ΝΒΑ, τον Λούολ Ντενγκ. Και πολλά κεφάλαια που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί.

Τα παιδιά ενός πολέμου. Στην ίδια τους τη χώρα. Το Νότιο Σουδάν έχει μία ιστορία να μας πει. Από τα σπάργανα της δημιουργίας του, το 2011, μπήκε απευθείας στο... σκοτάδι.

Σε έναν εμφύλιο πόλεμο που κλόνισε τη χώρα από το 2013 μέχρι το 2020. Υποχρέωσε εκατομμύρια ανθρώπων να ξεριζωθούν και περίπου 400.000 να καταγράψουν τα ονόματά τους ως μάρτυρες μια κτηνωδίας. Και όμως αυτή η χώρα έχει καταφέρει το αδιανόητο. Βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Πέτυχε την πρώτη της νίκη.

The 'Bright Stars' make history! 🇸🇸



In their first-ever Olympic basketball game, South Sudan men's basketball team defeat Puerto Rico. An amazing accomplishment for the world's youngest nation.#Paris2024 | #Basketball | @SSBFed pic.twitter.com/Q2mDx3clmC