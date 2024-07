Η επικράτηση του Νότιου Σουδάν απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο ήταν ιστορική από πολλές απόψεις. Η πιο σημαντική αναφέρει ότι είναι η πρώτη για μία αφρικανική ομάδα, μετά από 12 χρόνια. Δηλαδή ένα χρόνο μετά την αναγνώριση του Νότιου Σουδάν.

Το Νότιο Σουδάν δημιουργήθηκε το 2011. Μετράει ζωή και ιστορία δεκατριών ετών. Και όμως. Έχει προλάβει να αγωνιστεί σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Και σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Και όχι μόνο. Πρόλαβε, μόλις στην πρώτη του εμφάνιση, πέτυχε και την παρθενική του νίκη, με αντίπαλο το Πουέρτο Ρίκο (90-79).

Ωστόσο, αυτή η επικράτηση έχει τη δική σημειολογία. Βλέπετε, οι αφρικανικές χώρες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπάσκετ, λογίζονται ως ο... σάκος του μποξ. Έχουν καταγράψει μερικές δύσκολες βραδιές.

South Sudan fans showed up to #Paris2024 to celebrate historic win 🇸🇸🥳#Basketball pic.twitter.com/q02OfAGfGH