Ο Άντονι Έντουαρντς ζεσταίνει ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων και έκανε ένα φοβερό κάρφωμα κόντρα στον Ντουράντ στην προπόνηση των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του Ολυμπιακού τουρνούα μπάσκετ, εκεί όπου είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Η Team USA τρόμαξε στα φιλικά με Νότιο Σουδάν και Γερμανία, αλλά τελικά νίκησε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες θέλει να δώσει απαντήσεις.

Ένα από τα βασικά γρανάζια του Στιβ Κερ είναι και ο Άντονι Έντουαρντς. Ο σταρ των Τίμπεργουλβς έκανε ένα τρομερό κάρφωμα με... θύμα τον Κέβιν Ντουράντ και η φωτογραφία είναι όλα τα λεφτά. Μέχρι και ο KD αυτοσαρκάστηκε με ανάρτηση του, αναφέροντας πως προσπάθησε να τον κόψει, αλλά δεν γινόταν.

Φοβερός και τρομερός Ant-man!

Δείτε τη φωτογραφία του Garrett W. Ellwood

THIS PHOTO OF ANT DUNKING OVER KD IN TEAM USA PRACTICE 😳🔥



📸: Garrett W. Ellwood pic.twitter.com/YIoGIb77KG