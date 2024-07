Οι Στεφ Κάρι, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ φωτογραφήθηκαν όπως οι αστέρες της Dream Team, Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και Λάρι Μπερντ.

Όταν ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Λάρι Μπερντ βρέθηκαν στο ίδιο δωμάτιο, φορώντας τη σκούρα μπλε εμφάνιση της Dream Team, η προσπάθεια να το διασκεδάσουν ήταν μεγάλη.

Ο Τζόνσον απάντησε στη... διαταγή του φωτογράφου να πλησιάσουν τον Τζόρνταν για το σωστό κλικ, πως θα του δώσουν φάουλ οι διαιτητές. Στην πραγματικότητα εκείνη η φωτογράφιση το μακρινό 1992 έμοιαζε με την παράδοση του στέμματος στον Τζόρνταν από τους δύο θρυλικούς συμπαίκτες του.

Γι' αυτό και ο Τζόρνταν ήταν στη μέση με τη μπάλα στα χέρια.

Το 2024 στη νέα έκδοση της Team USA, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο Στεφ Κάρι, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς (ο οποίος θα είναι και ο σημαιοφόρος των ΗΠΑ στην τελετή έναρξης) και ο Κέβιν Ντουράντ αντέγραψαν εκείνη την εμβληματική φωτογραφία, η οποία ωστόσο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.

Και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι στη μέση και θα έχει την μπάλα στην αγκαλιά του.

Steph Curry reveals that he, KD, and LeBron recreated the same Olympic picture that MJ, Magic, and Bird took, per @MarcJSpears



Can’t wait to see it 👀 pic.twitter.com/ZUUVPpvI8h