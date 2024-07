Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι ο σημαιοφόρος των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Το μπάσκετ και το ΝΒΑ θα έχει την τιμητική του στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα κουβαλήσει την ελληνική σημαία μαζί με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Team USA ανακοίνωσε ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα φέρει την αστερόεσσα στο Παρίσι, ως ο σημαιοφόρος της χώρας.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ, όπου ένα μέλος της θα είναι και ο σημαιοφόρος. Αυτό αφορά την ανδρική ομάδα, αφού στο παρελθόν τη σημαία έχουν πάρει μέλη της ομάδας Γυναικών, με τη Σου Μπερντ να είναι η πιο πρόσφατη σημαιοφόρος (Τόκιο)

Η Team USA δημοσίευσε και το βίντεο, όπου ανακοινώνουν στον Τζέιμς την τιμή που θα έχει.

Αυτοί θα είναι οι τέταρτοι Ολυμπιακοί Αγώνες για τον Τζέιμς, μετά το 2004, το 2008 και το 2012.

Fit to lead 👑



The moment LeBron James found out he will be the first 🇺🇸 #USABMNT athlete to serve as a @TeamUSA Flag Bearer. pic.twitter.com/kEWK45BBQH