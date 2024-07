Το ματωμένο πόδι του Στεφ Κάρι έγινε viral μετά τη νίκη των Αμερικανών επί της Γερμανίας, στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η Team USA πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν με δυσκολία των Γερμανών, στο τελευταίο τους φιλικό ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Με τον Στεφ Κάρι να μην παίζει στα συνηθισμένα του στάνταρντ, μιας και υπήρξε άστοχος από την περίμετρο, έχοντας μια... δικαιολογία.

Ο λόγος για το ματωμένο του πόδι. Κάτι που δεν έγινε γρήγορα αντιληπτό από πολύ κόσμο, με τον σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να ματώνει, πιθανότατα από κάποιο πέσιμο και να γεμίζει έτσι με αίμα στο δεξί πόδι.

Κάτι που έγινε πολύ φανερό στο φινάλε της αναμέτρησης, με τους παίκτες των ΗΠΑ να χαμογελούν για μία ακόμα νίκη τους και τον φωτογραφικό φακό να πιάνει τον Κάρι. Ο οποίος για την ιστορία ολοκλήρωσε με 13 πόντους την αναμέτρηση, έχοντας 1/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Steph Curry helped team USA get the win despite having a bloody leg 🤯 pic.twitter.com/MzuN76l6vu