Ξανά στις προπονήσεις και τη δράση γυρίζει ο Κέβιν Ντουράντ, που αναμένεται να παίξει για πρώτη φορά με τη Revenge Team σε ένα από τα δύο φιλικά που απομένουν πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την επιστροφή του στις προπονήσεις των ΗΠΑ ετοιμάζεται να κάνει ο Κέβιν Ντουράντ. Ο σταρ των Σανς μετά από μερικές ημέρες απραξίας και αποχής από τις προπονήσεις, ένεκα ενός προβλήματος στη γάμπα, μπαίνει κανονικά στο πρόγραμμα της Team USA.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Ντουράντ θα κάνει προπόνηση σήμερα (19/7) στο Λονδίνο και αναμένεται να παίξει για μερικά λεπτά σε ένα από τα φιλικά παιχνίδια των ΗΠΑ, με Νότιο Σουδάν το Σάββατο ή με Γερμανία τη Δευτέρα!

Sources: Kevin Durant is expected to return to Team USA practice today in London – his first with this Olympic team – and could make his debut in one of exhibition games vs. South Sudan on Saturday or vs. Germany on Monday. He is returning from a strained calf.