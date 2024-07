Ο Τζέισον Τέιτουμ μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία από τότε που ήταν 11 χρονών μαζί με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν την Team USA στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παρίσι. Αντίστοιχα στο ΝΒΑ δεν είναι οι λίγες οι φορές που έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους. Ο Τζέισον Τέιτουμ και ο Λεμπρόν Τζέιμς έχουν τη δική τους ιστορία και το δικό τους παρελθόν.

Και ο σταρ των Μπόστον Σέλτικς είχε να διηγηθεί στο περιθώριο των προπονήσεων στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ μια ενδιαφέρουσα ιστορία με τον «βασιλιά» του ΝΒΑ. Τότε εκείνος ήταν 11 χρονών και ο Λεμπρόν διένυε την 6η του σεζόν στο ΝΒΑ! Τι είχε να πει ο Τέιτουμ;

«Πριν από πολλά χρόνια στο Μέμφις, όταν ήμουν 11 χρονών, ο πατέρας μου ήταν φίλος με τον παίκτη των Καβαλίερς, τον Λάρι Χιουζ. Με είχε πάει η μητέρα μου να παρακολουθήσω ένα ματς Γκρίζλις-Καβαλίερς και ήθελα να γνωρίσω τον Λεμπρόν. Να έβγαζα μια φωτογραφία και να έπαιρνα ένα αυτόγραφο. Όμως υπήρχε κόσμος και εκείνος έφυγε γρήγορα. Πήγα στο αυτοκίνητο και άρχισα να κλαίω...»

Ο Λεμπρόν μόλις άκουσε την ιστορία γύρισε και του είπε: «Πότε έγινε αυτό; Γι' αυτό και κάρφωσες μπροστά μου αργότερα;»

JT got his revenge on LeBron 😂 #USABMNT pic.twitter.com/9shcJ87uaM