Η FIBA, τιμάει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το γεγονός ότι θα είναι ο ένας από τους δύο σημαιοφόρους, έχοντας διορθώσει μάλιστα και το προηγούμενο λάθος στη σημαία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι ο ένας από τους σημαιοφόρους της ελληνικής αποστολής της Ελλάδα στους Ολυμπιακού Αγώνες της Γαλλίας, μαζί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Η FIBA θέλησε να τιμήσει τον Έλληνα μπασκετμπολίστα δημοσιεύοντας μία ζωγραφιά κατά την οποία ο ίδιος φαίνεται να φοράει την εμφάνιση της Εθνικής ομάδας ενώ περπατάει σε ένα ένα γεμάτο γήπεδο, κρατώντας τη «γαλανόλευκη».

Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός πως η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ, είχε ανεβάσει και νωρίτερα μία αντίστοιχη, ωστόσο ο σταυρός στη σημαία της Ελλάδας είχε μπει από τη λάθος πλευρά!

Giannis Antetokounmpo will be 🇬🇷 Greece’s flag bearer at #Paris2024! pic.twitter.com/bRJ7GOx4CU