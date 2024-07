Άναψαν τα αίματα στο φιλικό της Γερμανίας με τη Γαλλία.

Δεν είναι ήσυχο το φιλικό της Γερμανίας με τη Γαλλία. Ο Σρέντερ πήγε να σκοράρει, αλλά ο Φουρνιέ έβαλε δυνατά τα χέρια του και του πήρε τη μπάλα. Ο Γερμανός νευρίασε και πήγε κοντά του να του πάρει τη μπάλα, ο Γάλλος τον έσπρωξε και στη συνέχεια το πράγμα πήγε να ξεφύγει. Ωστόσο με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η κατάσταση ηρέμησε.

A scuffle between Schroder of Germany and Fournier of France! pic.twitter.com/P8YNMIc3WN