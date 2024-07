Οι αστέρες της Team USA συγκεντρώθηκαν στο Λας Βέγκας για να ξεκινήσει η προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Team USA βλέπει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ως έναν τρόπο να ξορκίσει τις δύο συνεχόμενες κακές εμφανίσεις της χώρας σε Παγκόσμια Κύπελλα (2019, 2023).

Και γι' αυτό το λόγο το φετινό ρόστερ διαθέτει τη καλύτερη δυνατή στελέχωση. Από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος επιστρέφει για μία τελευταία φορά, δώδεκα χρόνια από την προηγούμενη συμμετοχή του, στον Στεφ Κάρι, στον Κέβιν Ντουράντ, στον Τζοέλ Εμπίντ και από εκεί στον Ντέβιν Μπούκερ, τον (πρωταθλητή) Τζρου Χόλιντεϊ και τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Back at it with the family. 🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/x8VTz5TYL5

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι παίκτες έπρεπε να παρουσιαστούν στο Λας Βέγκας, για να ξεκινήσουν τις προπονήσεις. Και το έκαναν με πελώρια χαμόγελα και πολλές αγκαλιές, ανάμεσα σε αθλητές που έχουν μοιραστεί πάρα πολλές φορές το ίδιο παρκέ.

Let's get it! @StephenCurry30 is the first player to arrive to 🇺🇸 #USABMNT training camp in Las Vegas. pic.twitter.com/1Sych6FNwh