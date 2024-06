Η Κέιτλιν Κλαρκ όπως όλα δείχνουν δεν θα παίξει με την Τeam USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Είναι το πιο hot όνομα στο ΝΒΑ φέτος, μετά τα... όργια που έκανε στο κολεγιακό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Η Κέιτλιν Κλαρκ παίζει στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Indiana Fever, όμως δεν θα βρίσκεται στην 12άδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Team USA.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια αναμένεται να μείνει εκτός δωδεκάδας, άρα θα πρέπει να περιμένει άλλα τέσσερα χρόνια για να διεκδικήσει το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Κλαρκ μετρά φέτος 16.8 πόντους, 6.3 ασίστ και 5.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην πρώτη της σεζόν στο WNBA, έχοντας αναβαθμίσει τη λίγκα με το hype που έχει δημιουργήσει.

Indiana Fever rookie sensation Caitlin Clark is expected to be left off the 12-player Team USA women’s basketball roster for the upcoming Summer Olympics, according to sources.



The full 12-player roster revealed at @TheAthletic: https://t.co/HYnvYWR0Rh