Η ομοσπονδία μπάσκετ των ΗΠΑ ανακοίνωσε προεπιλογή 41 παικτών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Team USA αναζητεί τον τρόπο για να επιστρέψει στην κορυφή. Όχι πως είχε απολέσει αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά μετά από δύο αποτυχημένα Παγκόσμια Κύπελλα, οι Αμερικάνοι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να πάρουν το χρυσό στο Παρίσι.

Και η αρχή έγινε με την προεπιλογή. Αυτή έχει 41 παίκτες. όπου ανάμεσά τους είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι, ο Κέβιν Ντουράν, ο Τζέιμς Χάρντεν, ο Καουάι Λέοναρντ, ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, ο Ντέμιαν Λίλαρντ, αλλά και οι Πολ Τζορτζ, Τζίμι Μπάτλερ, Καϊρί Ίρβινγκ και Κρις Πολ για να αναφέρουμε μερικούς.

Η λίστα θα πρέπει να μειωθεί στους 12, προκειμένου να καταλήξουν στην αποστολή για το Παρίσι.

