Στο Λονδίνο θα βρεθούν οι μεγάλοι αστέρες της εθνικής των ΗΠΑ, ώστε να δώσουν φιλικά πριν τους Ολυμπιακού Αγώνες.

Το ερχόμενο καλοκαίρι και λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα βρεθεί στο Λονδίνο για να δώσει φιλικά.

Πιο συγκεκριμένα, οι Βρετανοί φίλαθλοι του μπάσκετ, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του αθλήματος καθώς στις 20 και στις 22 Ιουλίου, οι ΗΠΑ θα δώσουν φιλικά με το Νότιο Σουδάν και τη Γερμανία αντίστοιχα. Ανάμεσα στους παίκτες που αναμένεται να βρεθούν εκεί είναι μεταξύ άλλων ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Στεφ Κάρι και ο Κέβιν Ντουράντ.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στην Ο2 Arena και θα αποτελέσουν το τελευταίο «στάδιο» πριν το τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθεί στη Λιλ και στο Παρίσι από τις 27/7-11/8.

