Ο Τζοέλ Εμπίντ εξήγησε πως στόχος του είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, εξετάζοντας πάντως τις επιλογές του όσον αφορά την Εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί το επόμενο καλοκαίρι.

O Τζοέλ Εμπίντ έχει εξασφαλίσει το γαλλικό διαβατήριο ωστόσο δεν έχει ακόμα αποφασίσει σε ποια Εθνική ομάδα θα αγωνίζεται.

Ο 29χρονος σέντερ των Σίξερς και MVP της περσινής σεζόν στο ΝΒΑ έχει τη δυνατότητα να παίξει με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία ή το Καμερούν, εξηγώντας στη Media Day των Σίξερς, από την οποία πάντως απουσίασε ο Τζέιμς Χάρντεν πως ο μεγάλος στόχος του είναι να παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν το επόμενο καλοκαίρι στο Παρίσι.

O Εμπίντ έχει αρχικώς τη δυνατότητα να το κάνει ως παίκτης της πανίσχυρης ομάδας που θα παρατάξουν οι ΗΠΑ. Εξάλλου, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φέρεται διατεθειμένος να επιστρέψει στην Team USA «ψήνοντας» τους Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ, Άντονι Ντέιβις και Τζέισον Τέιτουμ να τον ακολουθήσουν.

Η δεύτερη επιλογή του Εμπίντ είναι η διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων, Γαλλία, έχοντας πάντως τελεσίγραφο ως τις 10 Οκτωβρίου για να απαντήσει στη γαλλική Ομοσπονδία. Ο τρίτος δρόμος είναι και ο πιο δύσκολος. Εφόσον παίξει με το Καμερούν, καλείται να μπει στη διαδικασία του Προ-ολυμπιακού τουρνουά.

Ο Εμπίντ παραδέχτηκε πως η τελική επιλογή είναι δύσκολη όμως θα πάρει την απόφασή του μέσα στις επόμενες ημέρες.

Joel Embiid says his goal is to play in the '24 Olympics. Says he is evaluating his three options -- Cameroon, France and the U.S. Says it is a tough choice. Adds he will make a decision "in the next few days."