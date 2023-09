Οι Αμερικανοί θα κατεβάσουν... Dream Team στο Παρίσι και η Μπάγερν τους τρόλαρε με Ομπστ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θέλει να παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, οι Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι αναμένεται να τον ακολουθήσουν όμως η Μπάγερν απάντησε με τον Αντρέας Ομπστ.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φέρεται διατεθειμένος να επιστρέψει στην Team USA και να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, «ψήνοντας» τους Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ, Άντονι Ντέιβις και Τζέισον Τέιτουμ να τον ακολουθήσουν.

Επίσης, οι Ντέβιν Μπούκερ, Ντέιμιαν Λίλαρντ, Ντε' Άαρον Φοξ και Καϊρί Ίρβινγκ αναμένεται να τεθούν στη διάθεση τoυ Στιβ Κερ για την Εθνική των ΗΠΑ που θέλει να επιστρέψει στην κορυφή έπειτα από την αποτυχία στο Mundobasket 2023.

Σε κάθε περίπτωση, η Μπάγερν διατηρεί τη... ψυχραιμία της, απαντώντας με χιουμοριστικό τρόπο στους Αμερικανούς. «Λοιπόν, αναρωτιόμαστε αν αυτό είναι αρκετό για να σταματήσουν τον Αντρέας Ομπστ, αλλά είναι καλό να βλέπουμε ότι προσπαθούν» εξήγησαν οι Βαυαροί αφού ο παίκτης της Μπάγερν σημείωσε 24 πόντους με 4/8 τρίποντα στον ημιτελικό, σφραγίζοντας την πρόκριση της μετέπειτα πρωταθλήτριας κόσμου Γερμανίας στον τελικό.



Well, we're wondering if that's enough to stop Andreas Obst, but it's good to see they're trying... 😉 pic.twitter.com/m49fKudCwg