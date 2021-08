Λαβίν: Ποτέ δεν είχε τέσσερις σερί νίκες σε 411 ματς στο ΝΒΑ, τις πέτυχε με τις ΗΠΑ

O Ζακ Λαβίν κατάφερε μέσα σε μία εβδομάδα, ό,τι δεν... κατάφερε σε 411 ματς του ΝΒΑ. Να μετρήσει τέσσερις σερί νίκες στην καριέρα του!

Ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό! Ο Ζακ Λαβίν έχει κλείσει επτά χρόνια στο ΝΒΑ με 411 ματς στην καριέρα του ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ στο παρελθόν να φύγει τέσσερις σερί φορές από το γήπεδο με τη νίκη!

Ούτε ως παίκτης των Μινεσότα Τίμπεργουλβς (2014-2017) αλλά ούτε και ως παίκτης των Σικάγο Μπουλς τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Κι όμως τα κατάφερε μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας περίπου και μόλις σε πέντε ματς!

Ο σταρ του ΝΒΑ και μέλος της Team USA είχε την ευκαιρία να μετρήσει τέσσερις σερί νίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο μετά και τη πρόκριση στον τελικό του τουρνουά.

