Σκόλα: «Φεύγω χαρούμενος, φεύγω περήφανος, φεύγω ήσυχος» (pic)

Ο Λουίς Σκόλα, τώρα που ηρέμησε, έστειλε το δικό του μήνυμα για την αποχώρηση του.

Αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στην μνήμη όλων όσων αγαπούν το μπάσκετ. Ο Λουίς Σκόλα έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής και οι στιγμές που μας έχει χαρίσει είναι μοναδικές.

Ο ίδιος έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά από όλες αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές και τα είπε όλα με λίγα λόγια.

«Φεύγω χαρούμενος, φεύγω περήφανος αλλά πάνω από όλα, φεύγω ήσυχος. Ευχαριστώ για όλα».

Me voy feliz, me voy orgulloso pero por sobre todas las cosas, me voy en paz.



Gracias por todo. pic.twitter.com/j4JejkCQy4