Τόμπεϊ: «Πριν λίγους μήνες δεν ήξερα καν που βρίσκεται η Σλοβενία»! (pic)

Ο Νεοϋορκέζος Μάικ Τόμπεϊ, που εκπροσωπεί την Εθνική Σλοβενίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιαπωνίας, δήλωσε πως πριν από λίγο καιρό δεν γνώριζε που ακριβώς βρίσκεται η Σλοβενία!

Ο Αμερικανός ψηλός (2.13μ.), που ανήκει στην Βαλένθια τα τελευταία τρία χρόνια, εξασφάλισε το σλοβένικο διαβατήριο πριν από μερικούς μήνες κι απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής με την Εθνική Ομάδα της χώρας, σε Προολυμπιακό αρχικά κι εν συνεχεία Ολυμπιακό τουρνουά.

Παρ' όλα αυτά, ο έμπειρος σέντερ των Σλοβένων δήλωσε με χαρακτηριστική... ειλικρίνεια πως «πριν από λίγους μήνες, δεν ήξερα καν που βρίσκεται η Σλοβενία»!

