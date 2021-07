Oλυμπιακοί Αγώνες: Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Team USA ο Ντουράντ! (pic)

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι ο πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, προσπερνώντας τον Καρμέλο Άντονι.

Ένα τρίποντο, από την κορυφή της ρακέτας, στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με την Τσεχία, ήταν ιστορικό για τον Κέβιν Ντουράντ. Με το προηγούμενο σουτ τριών πόντων είχε ισοφαρίσει τον Καρμέλο Άντονι, στην 1η θέση των σκόρερ όλων των εποχών για τις ΗΠΑ (336 πόντους).

Και με το επόμενο, τον άφησε δεύτερο. Και συνεχίζει να μετράει, έχοντας 11 πόντους στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Τσεχία. Με ένα σημαντικό στοιχείο: Ο «Μέλο» χρειάστηκε 31 αγώνες για τους 336 πόντους του, ενώ ο KD μόλις 19!

With 339 career points, Kevin Durant has passed Carmelo Anthony (336 points) as Team USA's all-time leading scorer at the Olympics. Anthony needed 31 games to get there, Durant is in his 19th game.