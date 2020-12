NCAA: Κατέρρευσε στο παρκέ ο Κιοντάε Τζόνσον του Φλόριντα! (pics)

Όσοι παρακολουθούσαν την αναμέτρηση για το NCAA, ανάμεσα στη Φλόριντα και στο Φλόριντα Στέιτ σοκαρίστηκαν όταν αντίκρισαν τον Κιοντάε Τζόνσον να πέφτει στο παρκέ!

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που είχε πέντε πόντους στον αγώνα, επέστρεφε στο παρκέ μετά από ένα τάιμ άουτ. Και σωριάστηκε στο παρκέ. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο Τζόνσον είχε δηλώσει συμμετοχή στο Draft του 2020, αλλά αποσύρθηκε για να επιστρέψει στους Gators.

They’re now placing Keyontae Johnson onto a stretcher and wheeling him from the court.

Whole arena is silent. Hope he’s ok. https://t.co/SrR5KSkowo pic.twitter.com/kal6AA2BmM

— Warchant.com (@Warchant) December 12, 2020