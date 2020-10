Κεντάκι: Εργοστάσιο παραγωγής «διαμαντιών»! (pic)

Το Κεντάκι εκπροσωπείται με τον καλύτερο τρόπο στους τελικούς του ΝΒΑ, αφού στους Χιτ παίζουν οι Αντεμπάγιο, Χίρο και στους Λέικερς οι Ντέιβις-Ρόντο.

Οι Wildcats και ο Τζον Καλιπάρι έχουν... βγάλει πολλούς εξαιρετικούς παίκτες τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι κάνουν λαμπρή καριέρα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Εκτός από τους 4 παραπάνω, από το πρόγραμμα του Κεντάκι έχουν αποφοιτήσει οι Μάρεϊ (Νάγκετς), Φοξ (Κινγκς), Κάζινς (ελεύθερος), Τάουνς (Μινεσότα), Oυόλ (Ουίζαρντς), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ), Μπούκερ (Σανς), Νοξ (Νικς), Μπλέντσο (Μπακς), Νοέλ (Θάντερ), Ραντλ (Νικς) και Καντέρ (Σέλτικς) μεταξύ άλλων.

