Ο Ρικ Πιτίνο δεν έχασε την επαφή του με το κολεγιακό μπάσκετ...

Το κολέγιο, στου οποίου τον πάγκο θα βρεθεί από την επόμενη σεζόν ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, απέκτησε οκτώ παίκτες και η «New York Post» τού αφιέρωσε λίγες γραμμές.

Ο Ρικ Πιτίνο «στρατολόγησε» την ομάδα του με τρεις πρωτοετείς, δύο δευτεροετείς και τρεις τριτοετείς παίκτες, όλοι υψηλών προδιαγραφών, για τους οποίους ανέφερε ότι «οι οκτώ νεοφερμένοι είναι σχεδόν οι διπλάσιοι από όσους είχα σε οποιαδήποτε τάξη, κατά την διάρκεια της καριέρας μου. Λόγω των συνθηκών με την απόσυρση του κόουτς Κλους, ήταν απαραίτητο να διατηρήσω την εξαίρετη προσπάθεια που έκανε την τελευταία δεκαετία. Ανυπομονώ να αρχίσω τη δουλειά, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση».

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ο 67χρονος προπονητής έκανε συνάντηση μέσω Zoom με τους νέους παίκτες του, με τον γκαρντ Ράιν Μέιερς να μην πιστεύει στα αυτιά του, όταν τον κάλεσε ο Πιτίνο. «Ήταν τρελό!». Την ίδια αντίδραση είχε και ο οσονούπω συμπαίκτης του, Ταλίκ Τσάβεζ. «Είναι δύσκολο να απορρίψεις τον Πιτίνο. Όταν τού μιλούσα, ήταν σαν όνειρο».

Οι υπόλοιποι που θα ανήκουν στο ρόστερ του Πιτίνο, είναι οι Μπέρικ Ζανλουί, Ρόμπερτ Μπράουν, Ντάρεους Μπράουν, Όσμπορν Σέμα, Γιόχαν Κράφουρντ και Νέλι Τζούνιορ Γιόσεφ.

BREAKING: #ICMBB announces addition of eight student-athletes for the 2020-21 season.#MAACHoops #GaelNationhttps://t.co/Wx201uLdfX

— Iona Men’s Basketball (@IonaGaelsMBB) April 16, 2020