Ζούγρης: Από το Λούιβιλ στο Σεντ Μέρι
Ο Έλληνας διεθνής σέντερ αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο NCAA με τη φανέλα του διάσημου Λούιβιλ.
Παρόλα αυτά η επόμενη αγωνιστική σεζόν θα τον βρει στους Saint Mary's Gaels της Καλιφόρνια όπως αποκάλυψε ο Τζόναθαν Γκίβονι του Draft Express.
O Ζούγρης αγωνίστηκε σε 27 ματς του κολεγιακού πρωταθλήματος φέτος και είχε κατά μέσο όρο 2.6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 9.1 λεπτά συμμετοχής.
Από τους Saint Mary's Gaels έχουν βγει παίξει στο ΝΒΑ τρεις διάσημοι Αυστραλοί παίκτες, όπως οι Ματ Ντελαβεντόβα, Πάτι Μιλς και Τζοκ Λαντέιλ.
NEWS: Louisville transfer Vangelis Zougris has committed to Saint Mary's, agent Nikos Spanos tells DraftExpress.— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 20, 2026
The 6'8 Greek big man emerged as Louisville's starting center late in the season.
Brings physicality, rebounding, and passing to the Gaels' frontcourt. pic.twitter.com/m3uSejPhMG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.