Ο Βαγγέλης Ζούγρης θα παραμείνει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και δη στο NCAA ωστόσο η νέα σεζόν θα τον βρει και σε διαφορετικό κολλέγιο.

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο NCAA με τη φανέλα του διάσημου Λούιβιλ.

Παρόλα αυτά η επόμενη αγωνιστική σεζόν θα τον βρει στους Saint Mary's Gaels της Καλιφόρνια όπως αποκάλυψε ο Τζόναθαν Γκίβονι του Draft Express.

O Ζούγρης αγωνίστηκε σε 27 ματς του κολεγιακού πρωταθλήματος φέτος και είχε κατά μέσο όρο 2.6 πόντους και 2.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 9.1 λεπτά συμμετοχής.

Από τους Saint Mary's Gaels έχουν βγει παίξει στο ΝΒΑ τρεις διάσημοι Αυστραλοί παίκτες, όπως οι Ματ Ντελαβεντόβα, Πάτι Μιλς και Τζοκ Λαντέιλ.