Ο Ράιαν Σούλης με την καλύτερή του εμφάνιση για φέτος οδήγησε το Κολούμπια στη νίκη απέναντι συο Σάρα Λόρενς στο NCAA.

Τα ελληνόπουλα συνεχίζουν να ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις τους στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού για το NCAA.

Mετά τις μεστές εμφανίσεις των Σπάρταλη και Ροζακέα, ο Ράιαν Σούλης έκανε επιβλητικό παιχνίδι σημειώνοντας μάλιστα double-double σε πόντους και ριμπάουντ για να οδηγήσει το Κολούμπια στη νίκη απέναντι στο Σάρα Λόρενς.

Ο απολογισμός του ήταν 10 πόντοι και 10 ριμπάουντ σε 23 λεπτά συμμετοχής ενώ φέτος o 20χρονος Έλληνας φόργουορντ μετρά μέσο όρο 5,1 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά αγώνα.