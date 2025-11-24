Έλαμψαν οι Έλληνες του κολεγιακού πρωταθλήματος στα παιχνίδια που διεξήχθησαν την Κυριακή, με τον Στέφανο Σπάρταλη να κλέβει την παράσταση και να γίνεται ο πρωταγωνιστής στη νίκη του Μονμάουθ απέναντι στο Ρόμπερτ Μόρις του Νίκου Χιτικούδη.

Ελληνικό «εμφύλιο» περιλάμβανε το... πρόγραμμα των αγώνων του κολεγιακού πρωταθλήματος με τον Στέφανο Σπάρταλη να... κερδίζει τον Νίκο Χιτικούδη.

Μάλιστα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έμελλε να γίνει και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ευστοχώντας στις νικητήριες βολές της ομάδας του στην παράταση!

Με εννέα δευτερόλεπτα για το τέλος και με το σκορ στο 70-69 υπέρ του Ρόμπερτ Μόρις, ο Σπάρταλης είχε 2/2 βολές και χάρισε τη νίκη στο Μονμάουθ.

Μάλιστα ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 18 πόντους, έχοντας 5/12 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 8/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Στον αντίποδα πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Νίκου Χιτικούδη, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 12 πόντους με 6/8 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 0/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 32 λεπτά.

Νίκη για Σούλη, ήττα για Ροζακέα

To Κολούμπια του Ράιαν Σούλη επικράτησε των Λονγκγουντ Λάνσερς με 95-70 και ο Έλληνας φόργουορντ ξεκίνησε στην βασική πεντάδα της ομάδας του, έχοντας 4 πόντους με 1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 15 λεπτά συμμετοχής.

Τέλος, το Μάουντ Σεντ Μέρι του Τάσου Ροζακέα ηττήθηκε στην Μόργκατάουν της Γουέστ Βιρτζίνια από τους Μάουντενερς με 70-54. Ο 19χρονος γκαρντ αγωνίστηκε 34 λεπτά και είχε 9 πόντους με 1/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη.