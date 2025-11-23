NCAA: Ο Olivier Rioux έσπασε κάθε ρεκόρ, τόσο ψηλός παίκτης δεν έχει ξαναυπάρξει
Η 22η Νοεμβρίου 2025 ήταν μέρα ιστορική για το NCAA και τον κόσμο του μπάσκετ. Ο Olivier Rioux, ο Καναδός γίγαντας, πάτησε για πρώτη φορά στο παρκέ με τους Florida Gators, προκαλώντας δέος όχι μόνο με την παρουσία του αλλά και με τα σωματικά του προσόντα. Επίσημα καταχωρημένος στα 7'9" πόδια, δηλαδή περίπου 2,38-2,40 μέτρα – έγινε ο ψηλότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί στην ιστορία 120 χρόνων του NCAA!
7'9" FRESHMAN OLIVIER RIOUX SCORES FIRST CAREER POINT FOR FLORIDA 🔥— ESPN (@espn) November 22, 2025
The tallest player in college basketball history 🤯 pic.twitter.com/kwR1S9dmQo
Το ντεμπούτο του ήρθε στο παιχνίδι ενάντια στους Merrimack, που ολοκληρώθηκε με 80-45 στο Stephen C. O’Connell Center. Αν και περιορίστηκε σε έναν πόντο και συγκεκριμένα στο τελευταίο καλάθι της ομάδας του, η στιγμή είχε τεράστια σημασία με τους φιλάθλους να... τρελαίνονται μόλις εκείνος σκόραρε τους πρώτους του πόντους.
Ο Rioux δεν είναι εντελώς άπειρος. Αν και rookie για φέτος, o 19χρονος σέντερ είχε υπογράψει για την προηγούμενη σεζόν χωρίς να αγωνιστεί. Έχει προπονηθεί στην IMG Academy στη Φλόριντα και στο παρελθόν αγωνίστηκε σε ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης.
Η ομάδα της Φλόριντα έχει ξεκινήσει τη σεζόν με 4 νίκες και μόλις μία ήττα, παραμένοντας αήττητη στην έδρα της με τον Rioux να προσφέρει φυσικό πλεονέκτημα, οι πρώτες εντυπώσεις είναι οι ιδανικές.
