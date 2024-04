Το τρομερό Σάουθ Καρολάινα «λύγισε» την Κέιτλιν Κλαρκ και κατέκτησε τον τίτλο! (vids)

Η φοβερή και τρομερή Κέιτλιν Κλαρκ είχε το όνομα, αλλά το Σάουθ Καρολάινα είχε το χάρη και επικράτησε με 87-75 στον μεγάλο τελικό του NCAA γυναικών κατακτώντας τον τίτλο.

Αν μη τι άλλο όλα τα φώτα ήταν στραμμένα πάνω στην Κέιτλιν Κλαρκ του Αϊόβα ενόψει του τελικού του κολεγιακού πρωταθλήματος.

Παρόλα αυτά στο τέλος έμεινε με... άδεια τα χέρια, παρά τους 30 πόντους που πέτυχε και την... αποθέωση που δέχθηκε από τον Λεμπρόν Τζέιμς κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το Σάουθ Καρολάινα επιβεβαίωσε την απίθανη πορεία και σημειώνοντας την 38η νίκη στα 38 παιχνίδια που έδωσε τη φετινή σεζόν κατέκτησε το τρόπαιο του NCAA.

Η Τέσα Τζόνσον (19π., 7/11 σουτ) έφερε τα πάνω κάτω στο ματς και μαζί με την Καρντόσο (15π., 17ριμπ.) άφησαν την Κλαρκ με άδεια τα χέρια.

Η σούπερ σταρ του NCAA είχε 30 πόντους για την ομάδα της (5/15 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 5/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ) αλλά δεν ήταν και αρκετοί για τον τίτλο.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 46-49, 59-68, 75-87.

