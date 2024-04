Η Κέιτλιν Κλαρκ το έκανε όπως το κάνουν οι σούπερ σταρ, σε οποιοδήποτε άθλημα. Σήκωσε την ομάδα της και ολόκληρη την πολιτεία της Αϊόβα και με 41 πόντους (9/20 τρίποντα) οδοήγησε το Αϊόβα σε δεύτερο σερί Final Four.

Η Κέιτλιν Κλαρκ του Αϊόβα με την Έιντζελ Ρις του LSU ανταποκρίθηκαν στον ντρόρο των προηγούμενων ημερών με την πρώτη όμως να βάζει την υπογραφή της.

Με 41 πόντους [9/20 τρίποντα], 12 ασίστ και 7 ριμπάουντ η μεγάλη σταρ του Αϊόβα και πραγματικό φαινόμενο του μπάσκετ γυναικών οδήγησε την ομάδα της στη νίκη (94-87) επί του LSU σε μια ρεβάνς του περσινού αγώνα τίτλου του NCAA, και προκρίθηκε στο Final Four για δεύτερη διαδοχική σεζόν! «Η δουλειά δεν τελειώσε», δήλωσε η Κλαρκ στο EPSN μετά τη νίκη.

Η 22χρονη πήρε «εκδίκηση» για την ήττα στον τελικό της περασμένης σεζόν, ούσα πραγματικά θεαματική. Με τα εννέα τρίποντα που πέτυχε έγινε η παίκτρια με τα περισσότερα εύστοχα στην ιστορία του NCAA, παράλληλα ξεπέρασε την Νταϊάνα Ταουράσι, κι έγινε η παίκτρια με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε τελικό τουρνουά. Και δεν τελειώνουμε εδώ... Η Κλαρκ είναι πλέον και η παίκτρια με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία του τελικού του τουρνουά και η πρώτη παίκτρια με τρεις 40αρες σε τελικό τουρνουά.

