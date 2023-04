Οι Χάσκις αναδείχθηκαν πρωταθλητές του NCAA έχοντας στο πλευρό τους μεγάλους αστέρες του ΝΒΑ που έχουν περάσει από το Κονέκτικατ. Κέμπα Γουόκερ και Ρέι Άλεν σταθερά παρόντες.

Ξεκινώντας από το 1999 και γυρίζοντας τις σελίδες του ημερολογίου μέχρι σήμερα, θα βρει κανείς πέντε πρωταθλήματα του Κονέκτικατ. Οι Χάσκις έκοψαν το νήμα του 2023 και δίπλα στα Κύπελλα του 2004, 2011 και 2014 προσέθεσαν ακόμη ένα απέναντι στο Σαν Ντιέγκο Στέιτ (76-59).

Στον τελικό του Final Four στο Χιούστον, αστέρες του ΝΒΑ έμειναν πιστοί στο ραντεβού τους και για ακόμη μία φορά έδωσαν το «παρών» στο NRG Stadium για να στηρίξουν τις άλλοτε ομάδες τους.

Retweet if you love these guys! 💙#BleedBlue | #Made4March pic.twitter.com/UoFqyx2vrP