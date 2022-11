Ο Πέιτον Σίβα αποκάλυψε το «καψώνι» που του έκανε ο Ρικ Πιτίνο

Ο Πέιτον Σίβα μοιράστηκε μια ιστορία από τα κολεγιακά χρόνια του Λούιβιλ με τον Ρικ Πιτίνο και ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού έσπευσε να του απαντήσει!

Πέιτον Σίβα και Ρικ Πιτίνο. Τους συνδέει η κοινή τους παρουσία στους Λούβιλ Κάρντιναλς όπως επίσης και ο... Παναθηναϊκός. Βέβαια ο έμπειρος προπονητής δεν είχε την ευκαιρία να καθοδηγήσει τον πάλαι ποτέ παίκτη του και στους «πράσινους» ωστόσο είχαν τα δικά τους... περάσματα από το ΟΑΚΑ.

Ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε στο τέλος της περσινής σεζόν στους «πράσινους», θέλησε να μοιραστεί στο twitter μια σπαρταριστή ιστορία από τα χρόνια του NCAA, την οποία σχολίασε ο Ρικ Πιτίνο!

«Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, έπρεπε να μιλάμε στην άμυνα. Ως πρωτοετής δεν είχα μιλήσει σε μια κατοχή και ο κόουτς Πιτίνο μου είπε να πάω έξω στον δρόμο και να φωνάξω δυνατά 'Πάμε Cards' (σ.σ. από τους Κάρντιναλς του Λούιβιλ) σε πέντε αυτοκίνητα που θα περνούσαν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέιτον Σίβα και ο Hall Of Famer προπονητής, απάντησε χαριτολογώντας: «Παρέλειψες να αναφέρεις ότι έκανες ρεκόρ λαθών για οποιονδήποτε πρωτοετή στην προπόνηση».

U left out that u set a turnover record for any freshman ever in practice 😂😂