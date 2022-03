Το Αϊόνα του Ρικ Πιτίνο αποκλείστηκε στον 1ο γύρο της March Madness στο NCAA με σκορ 79-74.

Το όνειρο του Αϊόνα και του Ρικ Πιτίνο για μία εξαιρετική πορεία στη φετινή March Madness του NCAA (στο Νational Invitation Tournament) έληξε νωρίς. Ήττα και αποκλεισμός στον 1ο γύρο από τους Φλόριντα Γκέιτορς με 79-74.

Tο Αϊόνα προηγήθηκε με διαφορά 9 πόντων στο ημίχρονο, με τους Γκέιτορς να ισοφαρίζουν λίγο μετά τα μισά στο δεύτερο ημίχρονο (στο NCAA παίζουν δύο 20λεπτα ημίχρονα).

Πριν από μερικές ημέρες, ο Πιτίνο είχε αναδειχθεί προπονητής της χρονιάς στην περιφέρειά του, αφού κατάφερε να οδηγήσει το Αϊόνα στο Νο1. Μόνο που αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό.

FINAL: Florida 79, Iona 74



Gators advance to the Second Round and will travel to Xavier @InsideTheGators pic.twitter.com/LtvI5pvXde