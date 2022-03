Ο Ρικ Πιτίνο οδήγησε το Πανεπιστήμιο του Αϊόνα σε ρεκόρ 25-6 και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην περιφέρεια Metro Atlantic Athletic.

Ο Ρικ Πιτίνο αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς για 5η φορά και σε τρίτη διαφορετική περιφέρεια! Αυτή τη φορά το έκανε στην Metro Atlantic Athletic οδηγώντας το πανεπιστήμιο του Αϊόνα στην κατάκτηση του τίτλου της κανονικής περιόδου, έχοντας ρεκόρ 25-6!

Αυτή δεν ήταν η μοναδική διάκριση για το Αϊόνα, αφού ο Τάισον Τζόλι κατέκτησε τον τίτλο του καλύτερου παίκτη, ενώ ο Ντίλαν βαν Άικ αυτόν του καλύτερου 6ου παίκτη.

«Είμαι χαρούμενος για τα βραβεία των παικτών μου. Δεν σκέφτομαι αυτό του προπονητή της χρονιάς. Εχω λάβει άλλα σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο και ούτε έδωσε σε εκείνα μεγάλη σημασία», δήλωσε σχετικά ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού.

Το ρεκόρ των 25 νικών αποτελεί την κορυφαία επίδοση για το πανεπιστήμιο, μετά τις 26 νίκες τη σεζόν 2014-2015.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Πιτίνο συνδέθηκε με τον πάγκο του Μέριλαντ, όμως ο ίδιος διέψευσε την είδηση. Και πλέον κυνηγάει ακόμη έναν τίτλο στο NCAA, περιμένοντας την οριστικοποίηση του περίφημου bracket που θα κηρύξει την έναρξη μιας ακόμη March Madness!

Congratulations to @RealPitino, the #MAACHoops Coach of the Year! 🐐#GaelNation #ICMBB pic.twitter.com/pBgzWklSQD