Μπάρκλεϊ σε Γκομπέρ: «Δεν μπορείς να έρχεσαι με τις πιτζάμες σου»! (vid)

Οι Τζαζ ηττήθηκαν από τους Γκρίζλις στο εναρκτήριο ματς της προημιτελικής σειράς της Δύσης ενώ τα ρούχα που επέλεξε ο Ρούντι Γκομπέρ για να εμφανιστεί στο γήπεδο προκάλεσαν το... ξέσπασμα του Τσαρλς Μπάρκλεϊ!

«Τι διάολο είναι αυτό που φοράει ο Ρούντι Γκομπέρ; Δε μπορείς να πηγαίνεις με τις πιτζάμες στον αγώνα» είπε ο «Sir» Τσαρλς, σχολιάζοντας με γλαφυρό τρόπο τις στιλιστικές επιλογές του Γάλλου σέντερ.

Για την ιστορία, ο Γκομπέρ έκανε double-double με 11 πόντους και 15 ριμπάουντ ωστόσο το Μέμφις πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στη Γιούτα, κάνοντας το 1-0 στη σειρά με τους «Μορμόνους».

You can’t wear pajamas to the game

Chuck didn’t hold back on Gobert’s fit @brkicks

(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/G1VkHNLb1m

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 24, 2021