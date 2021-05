Ο θρύλος του ΝΒΑ και του Παναθηναϊκού, Ντομινίκ Ουίλκινς προχώρησε σε μια απίστευτη καταγγελία, εξηγώντας πως δεν του επετράπη η είσοδος σε εστιατόριο της Ατλάντα υποστηρίζοντας πως τα κίνητρα ήταν ρατσιστικά.

«Στα πολλά χρονιά μου σε ολόκληρο τον κόσμο, έχω φάει σε μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, αλλά ποτέ δεν ένιωσα προκατάληψη ή απομακρύνθηκα λόγω του χρώματος του δέρματός μου, μέχρι σήμερα στην Ατλάντα» ανέφερε σχετικά στο Twitter ο βετεράνος ΝΒΑer!

To ζήτημα έχει να κάνει επίσης με το γεγονός πως το συγκεκριμένο συμβάν έλαβε χώρα στην Ατλάντα όπου ο Ουίλκινς μεγαλούργησε με του Χοκς την περίοδο 1982-94! Η εξήγηση που έδωσε το συγκεκριμένο εστιατόριο με ανάρτηση στα social media είναι πως έχει αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς δίχως να κατονομάσει τον Ουίλκινς, ενώ υπάρχουν πολλά μηνύματα που καλούν τον κόσμο να μην το προτιμήσει ξανά!

In my many years in the world, I’ve eaten at some of the greatest restaurants in the world, but never have I felt prejudice or been turned away because of the color of my skin, until today in #atlanta In @LeBilboquetAtl #turnedawaybecauseimblack pic.twitter.com/vh7zuyxH0K

— Dominique Wilkins (@DWilkins21) May 22, 2021