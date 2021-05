Πέισερς - Λέικερς 115-122: Μάχη μέχρι τέλους για να αποφύγουν το play-in tournament!

O ΛεΜπρόν Τζέιμς επέστρεψε έπειτα από τον τραυματισμό του στον αστράγαλο και τελείωσε τον αγώνα κόντρα στην Ιντιάνα με 24 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ για τους Λέικερς που παλεύουν ως την... ύστατη ώρα να αποφύγουν το play-in tournament.

Ο Άντονι Ντέιβις (28π., 10ριμπ.) ήταν πρώτος σκόρερ των Καλιφορνέζων που θέλουν νίκη επί των Πέλικανς (17/5, 4:00) και ήττα των Μπλέιζερς από τους Νάγκετς (17/5, 4:00) για να παίξουν απευθείας στα playoffs.

Οι Λέικερς είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων κόντρα στην Ιντιάνα.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-36, 56-64, 88-96, 115-122.

#Lakers play the Pelicans tomorrow night at 6 p.m. PT. If they win that game and the Blazers lose to the Nuggets (also at 6 p.m.) then L.A. will move up to sixth and avoid the Play-In Tournament.

— Lakers Nation (@LakersNation) May 15, 2021