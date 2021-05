Οι Νετς ψάχνονται τον τελευταίο καιρό, μετρώντας 3 σερί ήττες. Το Μπρούκλιν δείχνει να δυσκολεύεται πολύ χωρίς την παρουσία του Τζέιμς Χάρντεν, με τον Μούσια να είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης στην ομάδα παρά την παρουσία των Ντουράντ και Ίρβινγκ.

Ο Χάρντεν μίλησε για την ημερομηνία που υπολογίζει να γυρίσει στα παρκέ, τονίζοντας πως είναι πολύ αισιόδοξος πως θα προλάβει να επιστρέψει πριν τα playoffs.

Oι Νετς είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ, ωστόσο οι 3 σταρ τους έχουν Ναίξει ελάχιστα ματς φέτος παρέα, κάτι που προβληματίζει τον Στιβ Νας ενόψει των σημαντικών ματς στα playoffs.

Πάντως με τον Μούσια στο παρκέ, οι άλλοι 2 παίζουν πολύ πιο άνετα, αφού τους εκμεταλλεύεται έξοχα με τη δημιουργία του.

Nετς: Έχουν 26-7 με Χάρντεν και 8-9 χωρίς τον Μούσια! (pic)

James Harden is "very confident" that he'll be back before the postseason: pic.twitter.com/yjU7UMXnqg

— Nets Videos (@SNYNets) May 6, 2021