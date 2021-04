Kλίπερς: Υπογράφει μέχρι το τέλος της σεζόν ο Κάζινς (pic)

Φαίνεται πως έπεισε τους Κλίπερς ο ΝτεΜάρκους Κάζινς. Πήγαινε από 10ημερο συμβόλαιο σε 10ήμερο συμβόλαιο, ωστόσο πλέον η θέση του στο ρόστερ της ομάδας του LA είναι σίγουρη.

Ο Boogie θα υπογράψει με τους Κλίπερς μέχρι το τέλος της σεζόν, ψάχνοντας τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στο ΝΒΑ, αφού στους Ουόριορς δεν τα κατάφερε και στους Λέικερς έφυγε από την ομάδα πριν εκείνη φτάσει στον τίτλο.

Ο Κάζινς πρόσφατα δήλωσε «έχω ρίξει πολλή δουλειά για να βρεθώ σε αυτό το σημείο. Νιώθω υπέροχα, το κορμί το νιώθω μια χαρά, πιθανόν να βρίσκομαι στην καλύτερη φόρμα της καριέρας μου», ενώ ο Ραζόν Ρόντο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συμπαίκτη του.

«Διένυσε έναν δύσκολο δρόμο προκειμένου να επιστρέψει και πάλι δυνατός. Νομίζω ότι είναι παρεξηγημένος. Πολλοί τον κρίνουν για όταν ήταν 20 και 24 χρονών, Αν δίνατε και σε εμένα τα κλειδιά ενός οργανισμού σε αντίστοιχη ηλικία, δεν ξέρω θα μπορούσα να το διαχειριστώ», ήταν τα λόγια του.

Στα καλά του χρόνια σε Κινγκς και Πέλικανς πριν τραυματιστεί ηταν εκ των ποιοτικότερων ψηλών στη λίγκα, ενώ φέτος έχει παίξει 8 ματς με τους Κλίπερς, μετρώντας 6.3 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 49% εντός πεδιάς.

The Los Angeles Clippers will sign DeMarcus Cousins for the remainder of the season, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 26, 2021