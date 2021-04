ΛεΜπρόν Τζέιμς: Επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει λείψει αρκετά στους Λος Άντζελες Λέικερς! Οι πρωταθλητές έχουν κατρακυλήσει στην 5η θέση της Δύσης και μετά από τη νέα απώλεια στο Ντάλας, τίποτα δεν είναι σίγουρο για την τελική κατάταξή τους.

Σύμφωνα με το ESPN, o Τζέιμς αναμένεται να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα, έχοντας ήδη χάσει 17 αγώνες. Το ρεκόρ των Λέικερς σε αυτό το διάστημα είναι 7-10! Ήδη έχει γυρίσει στο ροτέισον ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος από τα αρχικά 15 λεπτά στο παρκέ, πλέον έχει πάρει την έγκριση για αύξηση κατά 10 λεπτά.

Report: LeBron James could return as soon as next week https://t.co/UQgmj4FaLP

— NBA Central (@TheNBACentral) April 24, 2021