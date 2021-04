Απίστευτη αποθέωση του Χόλιντεϊ για τον Γιάννη: «Είναι ό,τι πιο τρελό έχω δει!» (vid)

Ο Χόλιντεϊ βρέθηκε την φετινή σεζόν στους Μπακς και συνεργάζεται πρώτη φορά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δεν του πήρε και πολύ για να εντυπωσιαστεί από τα κατορθώματα του Έλληνα σταρ, αφού βγήκε σε podcast, στο JJ Redick’s “Old Man & The Three” και μίλησε για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.

«Δεν σταματάει ποτέ ο Γιάννης. Κάνει μια ντρίπλα από το μισό γήπεδο και καρφώνει την μπάλα. Το κάνει από την βολή. Έχει μεγάλο βήμα, αυτό που μοιάζει σαν βήματα, αλλά ακόμα και με βήματα δεν θα μπορούσα να το κάνω και είμαι πολύ αθλητικός. Αυτός ο τύπος πρέπει να είναι στο Space Jam.

Εκεί που μεγαλώνουν τα χέρια και τα πόδια σου... είναι ό,τι πιο τρελό έχω δει. Ένα πράγμα που λατρεύω σε εκείνον πάντως είναι ότι θέλει πολύ να είναι ο καλύτερος. Το να παίρνει αυτά τα fadeaways, τα σουτ, τα jump shots, πραγματικά προπονείται κάθε μέρα σε αυτά. Ειλικρινά κάθε μέρα. Είναι σαν τον Γκοτζίλα κόντρα στον Κινγκ Κονγκ, το πως τα βάζει ο Γιάννης κάτω από το καλάθι. Δεν διστάζει μπροστά σε κανέναν.

Ξέρουν όλοι πόσο μου αρέσουν τα βάρη. Εκείνος είναι στο γυμαστήριο όλη την ώρα. Μου λέει 'τα πόδια μου δεν είναι αρκετά δυνατά', πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Θέλει την επαφή. Την επιδιώκει και για να το κάνει τόσο γρήγορα... είναι τρελό. Αλλά είναι φρικιό...».

