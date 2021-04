Ο Ζάιον στην... εξίσωση με Σακίλ-Τζαμπάρ-Ρόμπινσον! (pic & vid)

Οι Πέλικανς χάνουν, ωστόσο ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν σταματά να εντυπωσιάζει και να προσπαθεί να τραβήξει μαζί του τους συμπαίκτες του.

Ο σταρ των πελεκάνων κατάφερε να γίνει ο 4ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 10+ παιχνίδια με 30άρες και 70% εντός πεδιάς τις πρώτες 2 σεζόν στο ΝΒΑ.

Οι άλλοι 3 είναι οι Hall Of Famers Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Σακίλ Ό'Νιλ και Ντέιβιντ Ρόμπινσον.

Στους 33 σταμάτησε ο Ζάιον απέναντι στους Νετς, αλλά η Νέα Ορλεάνη έχασε άλλο ένα οριακό ματς, το οποίο μπορεί να στοιχίσει για μια θέση στο play-in τουρνουά.

